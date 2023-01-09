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Giriş Tarihi: 9.1.2023 12:06 Son Güncelleme: 9.1.2023 12:06

Yer Adana: Motosiklet çalan hırsızdan pişkin savunma!

Adana'da bir apartmanın bahçesindeki park halindeki motosikleti çalan 2 kişiden Okan Kurtoğlu (29), yakalandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, ifadesinde eve yürümemek için motosikleti çaldıklarını söyleyen Kurtoğlu tutuklandı. Suç ortağı ise aranıyor...

DHA
Yer Adana: Motosiklet çalan hırsızdan pişkin savunma!

Olay, 2 Ocak günü saat 10.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bahçesine girip çevreyi kolaçan eden 2 kişiden biri, park halindeki motosikletin gidon kilidini kırdı. Ardından 2 şüpheli, dışarı çıkardıkları motosiklete binerek uzaklaştı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet A.'nın ihbarıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan Okan Kurtoğlu olduğunu tespit etti. Ekipler, çalınan motosikleti Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Kurtoğlu, adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Okun Kurtoğlu ifadesinde yanındaki arkadaşının ismini vermedi, "Arkadaşımla birlikte geziyorduk. Arkadaşım, 'Eve kadar yürümeyelim. Apartmanın bahçesindeki motosikleti çalalım' dedi. Eve yürümemek için motosiklete binip, gittik" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurtoğlu'nun yanındaki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Yer Adana: Motosiklet çalan hırsızdan pişkin savunma!
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