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Giriş Tarihi: 25.8.2022 16:15

Yer Ankara: Binanın çatısı alev alev yandı!

Etimesgut ilçesinde korku dolu anlar yaşandı... Üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yer Ankara: Binanın çatısı alev alev yandı!

Piyade Mahallesi 2022'nci Cadde'de, 3 katlı binanın çatısındaki ısı yalıtım malzemeleri, işçiler mola verdiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alıp söndürdü. Çatı, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Binanın yanında kuaför işleten Salih Polat, "Çok büyük bir yangındı. Önce binanın köşesinde başladı daha sonra da sol tarafa sıçradı. Hemen araçlarımızı çektik. Yoğun bir sıcaklık vardı. İtfaiyenin erken gelmesi, yangının kısa sürede söndürülmesinde etkili oldu" dedi.

Binanın yönetici Uğur Erdoğan ise "Ustalarımız çatıda 1-2 gündür çalışıyordu, onlar yemekteyken yangın çıkmış. Onlar da müdahale etmeye çalışmışlar. İtfaiyeyi aramışlar. Çatıya serilen zifti ısıtmaları gerekiyor. Isıtılan ziftin odunla beraber etkileşime geçerek, yangının çıktığı söyleniyor ama bunu itfaiye ve polis ekipleri tespit edecektir. Tam nedeni şu anda bilinmiyor. Herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Maddi hasarımız var" diye konuştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Ankara: Binanın çatısı alev alev yandı!
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