Yer Balıkesir: Murat Kamallı başından vurulmuş halde bulundu! 2 kişi gözaltında!

Kanlı olay, sabah saatlerinde, Bandırma ilçesi Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kayacık Cami arkasındaki boş alandan geçenler, yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından ateşli silahla vurulduğu saptanan kişiyi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve isminin de Murat Kamallı olduğu belirlendi. Kamallı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.