Yer Diyarbakır: Yanan otobüsten valizlerini almaya çalıştılar!

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yanan otobüse müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otobüsün yanması ve yolcuların valizlerini almaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonrası yolcular başka bir otobüs ile gönderilirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile inceleme başlattı.