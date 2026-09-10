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Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:57 Son Güncelleme: 10.09.2026 15:16

Yer Elazığ! Sümeyye eşi tarafından kurşunlanarak katledilmişti! Adliye’de taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada!

Elazığ adliyesinde meydana gelen kavga yürekleri ağza getirdi. Duruşmada taraf yakınları arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. 3 çocuk annesi Sümeyye eşi tarafından 7 el ateş edilerek öldürülmüştü. Olaya karışan 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Yer Elazığ! Sümeyye eşi tarafından kurşunlanarak katledilmişti! Adliye’de taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada!
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Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım 2025 tarihinde Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak'ta, 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ailevi nedenlerden ötürü çıkan kavgada kocası E.Y. arasında 7 el ateş edilerek öldürülmüştü.

ADLİYE KORİDORUNDA TEKMELİ KAVGA

Yaşanan olayın ardından olayın ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Adliyeye gelen taraf yakınları sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Adliye savaş alanına döndü: Tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince kavgaya karışan 4 şüphelinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ELAZIĞ

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Yer Elazığ! Sümeyye eşi tarafından kurşunlanarak katledilmişti! Adliye’de taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada!
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