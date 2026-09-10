Yer Elazığ! Sümeyye eşi tarafından kurşunlanarak katledilmişti! Adliye’de taraflar birbirine girdi: O anlar kamerada!

Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım 2025 tarihinde Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak'ta, 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ailevi nedenlerden ötürü çıkan kavgada kocası E.Y. arasında 7 el ateş edilerek öldürülmüştü.
ADLİYE KORİDORUNDA TEKMELİ KAVGA
Yaşanan olayın ardından olayın ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Adliyeye gelen taraf yakınları sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Adliye savaş alanına döndü: Tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video