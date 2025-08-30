Yer: Florya Deniz Köşkü... Atatürk’ün bu görüntüleri ilk kez yayınlandı

Bakan Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video

30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.

1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor.

Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum."