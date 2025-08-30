Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.
