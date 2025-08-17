Haberler Yaşam Haberleri Yer: İstanbul! "Yan baktın" kavgasında 1 ölü
Giriş Tarihi: 17.8.2025 19:52

İstanbul Avcılar'da "yan baktın" tartışmasında bıçaklanan bir şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

İHA
Olay, akşam 17.30 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-612. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta Hamit A. (62) ile Emrah Demir (36) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ! BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emrah Demir, Hamit A. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Hamit A. ise, Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgada hayatını kaybeden Emrah Demir'in yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

