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Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:13

Yer İzmir... Sopalı saldırıya uğrayan öğretim görevlisinden acı haber geldi!

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, iki grup arasıdna çıkan kavgada demir çubuklarla saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dr. Salih Zafer Dicle tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yer İzmir... Sopalı saldırıya uğrayan öğretim görevlisinden acı haber geldi!

Acı olay, 21 Aralık Perşembe günü İzmir'in Konak İlçesi Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64) üvey kardeşleri, husumetli oldukları kişiler konusunda Dicle'den olayı çözmesi için yardım istedi. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle, aradaki sorunu çözüme kavuşturabilmek adına kardeşlerinin husumetli olduğu Ç. ve D. adlı kişilerle Eşrefpaşa'daki kafede buluştu. Dicle'nin aralarında olduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Dicle, yaşanan tartışma esnasında demir çubuklarla saldırıya uğradı. Kafedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dicle, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe alıp beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dicle, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

ACI HABERİ GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTE PAYLAŞTI
Yoğun bakıma alınan ve dün beyin ölümü gerçekleşen Dicle'nin vefat haberi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu sözlere yer verdi: "Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olaya karışan kişilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. Dicle'nin beyin ölümü gerçekleştikten sonra şüpheliler için tekrar gözaltına alınmasına yönelik kararın çıktığı ve gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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Yer İzmir... Sopalı saldırıya uğrayan öğretim görevlisinden acı haber geldi!
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