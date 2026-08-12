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Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:46 Son Güncelleme: 12.08.2026 15:05

Yer Kadıköy! Suşi yemeye giden genç kızın başına gelmeyen kalmadı: Metrelerce yüksekten çay ocağının üzerine düştü!

İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla suşi yemek için restorana giden 17 yaşındaki genç kızın başına gelmeyen kalmadı. Masanın yanındaki boşluğu fark edemeyince iki kat aşağıdaki çay ocağının üzerine düştü. Üzerine kaynar su da dökülen genç kızın vücudunda yanıklar oluşurken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Yer Kadıköy! Suşi yemeye giden genç kızın başına gelmeyen kalmadı: Metrelerce yüksekten çay ocağının üzerine düştü!
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte suşi yemek için restorana giden 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz, iddiaya göre zemindeki boşluktan iki kat aşağıdaki iş yerine düştü. Alt kattaki çay ocağının üzerine düşen genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.

MASANIN YANINDAKİ BOŞLUĞU FARK ETMEDİ

İklim Nur Yılmaz 4 arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir restorana gitti. Restorana girdikten sonra mekânın köşesinde bulunan masaya yönelen genç kız, iddiaya göre masanın hemen yanındaki kare şeklindeki boşluğun üzerine basınca dengesini kaybetti.

Gittikleri restorandan 2 kat aşağıdaki çay ocağına böyle düştü! | Video

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Boşluğun üzerinde ince bir tahta bulunduğu öne sürülürken, İklim Nur Yılmaz'ın bastığı anda yaklaşık iki kat aşağıdaki iş yerine düştüğü belirtildi.

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ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ

İklim Nur Yılmaz, alt katta bulunan butiğin çay ocağının üzerine düştü. Bu sırada çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından İklim Nur Yılmaz ile ailesi, olayda sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri kişilerden şikayetçi oldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KADIKÖY

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Yer Kadıköy! Suşi yemeye giden genç kızın başına gelmeyen kalmadı: Metrelerce yüksekten çay ocağının üzerine düştü!
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