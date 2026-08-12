Yer Kadıköy! Suşi yemeye giden genç kızın başına gelmeyen kalmadı: Metrelerce yüksekten çay ocağının üzerine düştü!

MASANIN YANINDAKİ BOŞLUĞU FARK ETMEDİ
İklim Nur Yılmaz 4 arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir restorana gitti. Restorana girdikten sonra mekânın köşesinde bulunan masaya yönelen genç kız, iddiaya göre masanın hemen yanındaki kare şeklindeki boşluğun üzerine basınca dengesini kaybetti.
Gittikleri restorandan 2 kat aşağıdaki çay ocağına böyle düştü! | Video
ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ
İklim Nur Yılmaz, alt katta bulunan butiğin çay ocağının üzerine düştü. Bu sırada çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldi.