Yer Kadıköy! Suşi yemeye giden genç kızın başına gelmeyen kalmadı: Metrelerce yüksekten çay ocağının üzerine düştü!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte suşi yemek için restorana giden 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz, iddiaya göre zemindeki boşluktan iki kat aşağıdaki iş yerine düştü. Alt kattaki çay ocağının üzerine düşen genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.