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Giriş Tarihi: 16.2.2024 10:15

Yer Mardin: Başından vurulan genç kurtarılamadı...

Mardin’de 4 gün önce başından vurulan İdem Y., kurtarılamadı. 4 akrabası ise gözaltına alındı...

İHA
Yer Mardin: Başından vurulan genç kurtarılamadı...
Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde ikamet eden ve evinin bahçesinde bulunan lavaboya gitmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki İdem Y., köyde bulunan caminin yanında başından vurulmuş halde bulundu.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İdem Y., ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İdem Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanedeki yaşam mücadelesinin kaybederken, aynı köyde ikamet eden 4 akrabası gözaltına alındı. İdem Y.'nin cenazesinin Kocakent Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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Yer Mardin: Başından vurulan genç kurtarılamadı...
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