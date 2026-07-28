Yer Muğla! Tatil hayali kabusa döndü! Kiraladıkları teknede başlarına gelmeyen kalmadı: Denizin ortasında farelerle kalıp…

İddiaya göre aile, tatil için Muğla'da bir tekne kiraladı. Ancak sorunlar daha ilk günden başladı. Aile, odalarda duş bulunduğunun belirtilmesine rağmen teknede duş olmadığını, denizde yaşanan şiddetli dalgalar nedeniyle dolaplardaki tabak ve bardakların kırıldığını söyledi.
"DALGALARDAN DOLAYI KIRILAN TABAKLARIN MADRAFINI BİZDEN İSTEDİLER"
Yaşananların ardından kırılan mutfak eşyaları için kendilerinden 2 bin lira talep edildiğini iddia eden aile, "Bize 2000 liralık tabak çanak masrafı olarak bir ödeme çıkarttılar. Biz bunu kabul etmek istemedik. Sağ olsun teknenin kaptanı bu yaklaşımın yanlış olduğunu ve kendi cebinden 2000 liraya vereceğini söyledi." ifadelerini kullandı.
FARELERLE DENİZİN ORTASINDA KALDILAR
Mağduriyetin bununla da sınırlı kalmadığını belirten aile, ikinci gece yemek sırasında mutfak tezgahında fare gördüklerini öne sürdü. Hijyen ve güvenlik açısından büyük endişe yaşadıklarını ifade eden tatilciler, yaşadıkları deneyimi "Paramızla rezil olduk" sözleriyle anlattı.
"İÇERİDE BAYA BİR PARAMIZ KALDI"
Tatili yarıda kesmek zorunda kaldıklarını söyleyen aile, "Paramızın bir kısmını alabildik ama geride içeride baya bir paramız kaldı. Nereye gideceğiz? Tüm oteller dolu." ifadeleriyle mağduriyetlerini anlattı.