Yer Muğla! Tatil hayali kabusa döndü! Kiraladıkları teknede başlarına gelmeyen kalmadı: Denizin ortasında farelerle kalıp…

"DALGALARDAN DOLAYI KIRILAN TABAKLARIN MADRAFINI BİZDEN İSTEDİLER"

Yaşananların ardından kırılan mutfak eşyaları için kendilerinden 2 bin lira talep edildiğini iddia eden aile, "Bize 2000 liralık tabak çanak masrafı olarak bir ödeme çıkarttılar. Biz bunu kabul etmek istemedik. Sağ olsun teknenin kaptanı bu yaklaşımın yanlış olduğunu ve kendi cebinden 2000 liraya vereceğini söyledi." ifadelerini kullandı.