Yer Muş: Çıkan kavgada başına sandalye ile vurulan Özcan Ögeday öldü!

Olay, 24 Haziran'da Malazgirt ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda meydana geldi. Karaali köyünde yaşayan 3 çocuk babası Özcan Ögeday ile Ş.D. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.D., aldığı sandalye ile Özcan Ögeday'ın başına vurdu. Yere yığılan Ögeday, ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevke dilen Ögeday, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ş.D.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.