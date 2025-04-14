Haberler Yaşam Haberleri Yer Sakarya: Horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin TL ceza!
Giriş Tarihi: 14.4.2025 15:48 Son Güncelleme: 14.4.2025 15:52

Yer Sakarya: Horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin TL ceza!

Kocaali ilçesinde hareketli anlar yaşandı... Jandarmanın düzenlediği operasyonda horoz dövüşü yaptıran ve bahis oynayan 32 kişiye toplam 416 bin 386 TL idari para cezası kesildi...

DHA
Yer Sakarya: Horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin TL ceza!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali'nin Karşı Mahallesi'nde horoz dövüşü ve izinsiz alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, M.İ. ve G.İ.'nin ikametlerine operasyon düzenledi. Özel olarak hazırlanan tribün ve ringin bulunduğu mekanda yapılan aramada 52 Hint dövüş horozu ele geçirildi. Yandaki başka bir mekanda ise 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirildi.

31 kişiye 'Kumar Oynamak' suçundan 286 bin 657 TL, M.İ.'ye ise 129 bin 729 TL idari para cezası kesildi. Horozlar ise Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Sakarya: Horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin TL ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz