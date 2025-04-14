Yer Sakarya: Horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin TL ceza!

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali'nin Karşı Mahallesi'nde horoz dövüşü ve izinsiz alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, M.İ. ve G.İ.'nin ikametlerine operasyon düzenledi. Özel olarak hazırlanan tribün ve ringin bulunduğu mekanda yapılan aramada 52 Hint dövüş horozu ele geçirildi. Yandaki başka bir mekanda ise 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirildi.