Yer Şile! Ailesiyle gittiği piknikte boğularak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Halil’in kahreden son görüntüleri ortaya çıktı!

'DALGA ÇOK OLDUĞU İÇİN MAALESEF GÖZDEN KAÇIRDIK'

Amca Seyhat Elkovan, "Piknik amaçlı gittiğimiz Şile piknik alanında sahile yakın olmasından dolayı çocuklar kendi kontrolümüz altındaydı aslında. Dalga çok olduğu için maalesef gözden kaçırdık. Öncelikle üzgünüz. Bu yaz döneminde deniz sezon açıldığından dolayı herkes gitmek istiyor, çocuklarını serinlendirmek istiyor. Denizlerin girişi yasaktı fakat önlemler çok azdı. Belediye plajı hariç Şile'de açılan kuytu köşede orada gecekondusu var, orayı sahiplenmiş, diğeri gelmiş bir duba koymuş, paralı geçişler, adam başı para almalar, Şile Belediyesi'nin büyük hatası. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kesinlikle karşıyız. Para veriyoruz, verdiğimiz gibi de ip yok, can güvenliği, cankurtaranlar çok az. Belki de kule olsaydı orada belediye plajında olduğu gibi çocukları dürbünle takip edebilirlerdi. Tamam yasak, girmiş olabilir, çocuk, hiçbirimiz engel olamıyoruz ama girdiklerinde kuleden dolayı, dürbünle görebilirlerdi müdahale edilebilirdi. Takdiri ilahi diyoruz" dedi.