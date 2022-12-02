Yer Sivas: Isıtıcıdan yangın çıktı! Vücudunda yanıklar oluştu

İhbarla gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Erbaş ise sağlık ekiplerince binadan çıkarılarak tedavi için Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı...