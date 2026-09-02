Yer Yalova! Kuyumcunun şüphesi oyunu bozdu: Yaşlı adam telefon dolandırıcılarının ağından son anda böyle kurtuldu!

'POLİSE HABER VERDİM'

Kuyumcu Sinan İnci, "Dükkanıma bir gençle amca girdi. Amca, gence kuyumcular Çarşısı'nın nerede olduğunu sormuş. Genç de sormak için bizim dükkana geldi. Bana sorduklarında ben de 'Burada kuyumcular çarşısı yok. Neden soruyorsunuz?' diye sorduğumda amca da 'Beni bekliyorlar' diyerek bir şeyler vereceğini söyledi. Durumdan şüphelendim ve 'Seni savcı veya polis mi aradı' diye sordum. O da 'Evet, savcı arıyor' dedi. Kendisinden altın istediklerini öğrendiğimde polise haber verdim. Polis ekipleri hemen dükkanıma geldi. Olaya kısa sürede müdahale ettiler. Amcanın yaklaşık 2 milyon liralık altını vardı. Ekiplerle birlikte altınları kurtarmış olduk. Dolandırıcılar tahminimce altınları bozdurup hesabına atmasını isteyecekti. Vatandaşlarımız altın veya paralarını vermemelerini emniyet mensuplarıyla derhal iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör