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Giriş Tarihi: 2.09.2026 14:28

Yer Yalova! Kuyumcunun şüphesi oyunu bozdu: Yaşlı adam telefon dolandırıcılarının ağından son anda böyle kurtuldu!

Yalova’da kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısının yönlendirdiği N.B. (81), kuyumcunun dikkati sayesinde yaklaşık altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise kameraya saniye saniye böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yer Yalova! Kuyumcunun şüphesi oyunu bozdu: Yaşlı adam telefon dolandırıcılarının ağından son anda böyle kurtuldu!
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N.B.'yi telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp altınlarının tehlikede olduğunu söyledi. Bu kişi, N.B.'den evinde bulunan tüm altınları alarak Kuyumcular Çarşısı'na gelmesini istedi. Altınlarını yanına alarak yola çıkan N.B., Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcuya girerek nerede olduğunu sordu.

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Şüphelenen kuyumcu Sinan İnci, N.B.'ye çarşıda ne yapacağını sordu. N.B.'nin durumu anlatması üzerine Sinan İnci, polise haber verdi. Kısa sürede iş yerine gelen ekipler, N.B.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını dolandırıcılara kaptırmasını önledi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

'POLİSE HABER VERDİM'

Kuyumcu Sinan İnci, "Dükkanıma bir gençle amca girdi. Amca, gence kuyumcular Çarşısı'nın nerede olduğunu sormuş. Genç de sormak için bizim dükkana geldi. Bana sorduklarında ben de 'Burada kuyumcular çarşısı yok. Neden soruyorsunuz?' diye sorduğumda amca da 'Beni bekliyorlar' diyerek bir şeyler vereceğini söyledi. Durumdan şüphelendim ve 'Seni savcı veya polis mi aradı' diye sordum. O da 'Evet, savcı arıyor' dedi. Kendisinden altın istediklerini öğrendiğimde polise haber verdim. Polis ekipleri hemen dükkanıma geldi. Olaya kısa sürede müdahale ettiler. Amcanın yaklaşık 2 milyon liralık altını vardı. Ekiplerle birlikte altınları kurtarmış olduk. Dolandırıcılar tahminimce altınları bozdurup hesabına atmasını isteyecekti. Vatandaşlarımız altın veya paralarını vermemelerini emniyet mensuplarıyla derhal iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YALOVA

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Yer Yalova! Kuyumcunun şüphesi oyunu bozdu: Yaşlı adam telefon dolandırıcılarının ağından son anda böyle kurtuldu!
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