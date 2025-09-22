Yerli mesajlaşma uygulaması geliyor!

Arka planda, çoğunluğu Teknofest gönüllülerinden oluşan 270 kişilik bir ekiple durmaksızın çalıştıklarını anlatan Bulut, şu ifadeleri kullandı: "NSosyal, Teknofest gönüllüleri ve 2N Anonim Medya Şirketi birliğiyle ortaya çıkmış bir uygulama. Şu an 1,5 milyon kullanıcıya yaklaşmış durumdayız. Amacımız Türkiye ile sınırlı kalmayıp gönül coğrafyamıza da açılmak.

"FİLİSTİNLİLERDEN MAİL ALIYORUZ"

Uygulamamız ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinde de kullanılmaya başlandı. Filistinli kullanıcılardan çok fazla mail alıyoruz. NSosyal'i kullanmaya çok istekliler. Diğer uygulamalarda belli başlı kısıtlamalara, sansüre maruz kalabiliyoruz. Sadece Filistinliler değil, biz de bunu yaşıyoruz. NSosyal bu anlamda bir ihtiyaç. Bize ait, bizim olan bir uygulama. Yalnızca 270 kişiyle değil, tüm vatandaşlarımızla birlikte geliştiriyoruz bu uygulamayı. Onlardan gelen geri dönüşleri ciddiye alıyor, bu doğrultuda iyileştirmeler ve güncellemeler yapıyoruz."

"YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI GELİYOR"

Bulut, yerli mesajlaşma uygulaması hakkında da şunları söyledi: "Yerli bir mesajlaşma uygulaması yönünde çok fazla talep var. Bunun da hazırlıklarını yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıp bu konu üzerinde çalışıyoruz. Şu an Teknofest'te olmamıza rağmen burada da yerli mesajlaşma uygulaması geliştirme üzerinde çalışıyoruz. Yeter ki Türkiye'nin sosyal medyasını iyi bir noktaya getirelim."