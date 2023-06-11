Haberler Yaşam Haberleri “Yeryüzünün şifası kurban bağışı”
Giriş Tarihi: 12.6.2023

“Yeryüzünün şifası kurban bağışı”

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
“Yeryüzünün şifası kurban bağışı”
Yeryüzü Doktorları bu yıl "Yeryüzünün Şifası Kurban Bağışı" adlı kurban kampanyası ile kurbanları deprem bölgesi başta olmak üzere hem yurt içinde hem yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban hisse bedelleri ise yurt içi 6 bin TL, yurt dışı bedeli ise 2 bin 600 TL olarak belirlendi. Yeryüzü doktorları bu yıl yurt dışı kurban organizasyonlarını Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kamerun, Nijer, Somali, Tanzanya, Filistin, Yemen, Suriye, Kosova, Kazakistan ve Azerbaycan olmak üzere toplam 15 ülkede gerçekleştirecek. Açlık sorunlarının bulunduğu Çad'da gönüllü Türk doktorlar ile hizmet verecek. Yeryüzü Doktorları bölgede Kurban operasyonlarının yanında pediatri ve aile hekimliği branşlarındaki gönüllü doktorlarımızla başta anne ve çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine muayene ve tedavi hizmeti sunacak. 130 bini aşkın depremzedeye sunulan sağlık hizmetlerinin yanı sıra kurban operasyonuylada destek sağlanacak.

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“Yeryüzünün şifası kurban bağışı”
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