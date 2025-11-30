Yeşil dönüşümün farkındalık elçileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve tüm dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi'nde rekor rakamlara ulaşıldı. 2017'den bu yana 74,5 milyon ton atığın ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Sıfır Atık Projesi sayesinde 552 milyona yakın ağaç kurtarıldı. Bu kapsamda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024 itibariyla yüzde 36,08'e, 2025 yılının ilk 9 ayında ise yüzde 60'a ulaştı. Türkiye Yüzyılı'nın bir numaralı çevre hareketi olan projeyi en başarılı şekilde hayata geçirenler ise AK Partili belediyeler oldu.Projede ön plana çıkan ilçe ise Sincan oldu. 134 noktaya geri dönüşüm kumbarası koyan belediye, 9 bin konteynerle projeye destek verdi. Okullarda ve resmi kurumlarda yer alan toplam atık kutularının sayısı 5 bine yaklaştı. Geçici depolama alanları ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hayata geçirildi. Bu çalışmalar, 2021 yılında Sincan Belediyesi'ne "Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü"nü kazandırdı.Türkiye'nin ilk sıfır atık belgesine sahip olan Selçuklu Belediyesi, peş peşe hayata geçirdiği projelerle adından söz ettirdi. İlçedeki tüm okullarda sıfır atık eğitimleri verilirken, otellerden alışveriş merkezlerine kadar birçok noktaya geri dönüşüm kabinleri yerleştirildi. "Atık Kumbaram Projesi" ile vatandaşların getirdiği kâğıt, plastik ve metal gibi geri dönüşebilen atıkları alarak onlara özel bir kart ile harcayabilecekleri tutarlar ödeyen belediye, 2022 yılında ödüle layık görüldü.Benzer bir uygulamayı hayata geçiren Esenler Belediyesi de "Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktaları" kurdu. 20'ye yakın toplama noktası bulunan ilçede, vatandaşlar; atıklarını atıp puanlar toplayarak anlaşmalı fırın, market ve okul kantinlerinden alışveriş yapma imkânına erişti. Bu uygulama da 4 yıl önce "En İyi Sıfır Atık Projesi" seçilerek ödülüne kavuştu.İstanbul Fatih Belediyesi ise bu süreçte "Sıfır Atık" bilincinin artırılması amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde eğitimler verdi. Çocuklar burada geri dönüşüm ürünlerinin nasıl ayrıştırılıp, ne tür işlemlerden geçtiğini yerinde inceledi. Simülasyon odasında ise Sıfır Atık serüveni çizgi film ve belgeseller halinde anlatıldı. Merkezde bulunan ve 200 litre hacme sahip olan kompost makinesi 24 saat kesintisiz kompost üretimine geçti. Merkezdeki başarılı çalışmalar, 2022 yılında atık yönetimi dalında ödül kazandı.Aksaray Belediyesi, proje kapsamında "Çevre Kart" uygulamasını hayata geçirdi. Bu sayede vatandaşlar, geri kazanılabilir atıklarını evlerinde ayrı ayrı biriktirip teslim ederek Çevre Kart'larına lira puanlar yükledi ve alışverişlerinde kullandı. Belediye aynı zamanda vatandaşların evlerinde kullanmış olduğu bitkisel atık yağlarını adreslerinden toplayarak lisanslı firmalar tarafından da bertaraf edilmesini sağladı.2019 yılında "Sıfır Atık Pilot Bölgesi" ilan edilen Kızılcahamam'da da büyük bir seferberlik yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 3 bin tona yakın atık geri dönüşüme kazandırıldı. Tasarruf sayesinde elde edilen kazançla, ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ekonomik destek sağlandı.