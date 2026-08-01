Yeşil Vatan 7/24 izleniyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadelesini sahada sürdürürken koordinasyonu da Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi üzerinden sağlıyor. İnsansız hava araçlarıyla, çıkan yangınlar anlık olarak takip edilerek ekipler alana yönlendiriliyor. Yangın Risk Haritası ise meteoroloji verilerinden yararlanarak yangına riskli bölgeler için alarm veriyor. Yaz sıcaklarında artan riske paralel olarak Yangın Yönetim Merkezi'nde mesai de yoğunlaşıyor. Hem sahada hem de Yangın Yönetim Merkezi'nde 7/24 çalışan ekipler, orman yangınlarını çıkmadan önce, ilk müdahale ve soğutma çalışmaları da dahil olmak üzere her aşamada anlık takip ediyor.

KAHRAMANLAR TETİKTE

Her gün hazırlanan yangın risk haritasında Türkiye genelindeki en riskli bölgeler tek tek belirleniyor. Risk seviyesinin yüzde 75'in üzerine çıktığı bölgelerde görev yapan orman işletme personeline bir gün önceden otomatik kısa mesaj gönderiliyor. Personelin yalnızca yangınla mücadeleye odaklanması isteniyor. Yaklaşık 60 araç ile ekip, yüksek riskli alanlara sevk edildi.