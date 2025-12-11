Haberler Yaşam Haberleri Yeşilçam’ın ünlü müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti
Yeşilçam filmlerinin ünlü müzisyeni Zafer Dilek, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Zafer Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

  • ABONE OL

Yeşilçam filmlerinin müziklerini yapan Zafer Dilek, tedavi Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde vefat etti. 1944 yılında Adana'da doğan Zafer Dilek, beş yıldır Yakacık'ta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanatçı Yaşam Evi'nde kalıyordu. Bir süredir çeşitli sağlık problemleri yaşayan ünlü müzisyen önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi'ne daha sonra ise Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Zafer Dilek; Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapmıştı. Usta müzisyen, 1979 yılı Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Şark Bülbülü filmin melodisi olan "Çarşambayı Sel Aldı" ile 1977 yılı yapımı Sakar Şakir'de ise unutulmaz "Dilo Dilo Yaylalar'ın melodilerini de yapmıştı.

Zafer Dilek'in cenazesi, 13 Aralık cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

