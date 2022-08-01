Haberler Yaşam Haberleri Yeşilyurt Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:38 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:39

Yeşilyurt Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçlarından İstanbul’da büyük yeri olan Marmaray bulunmaktadır. Halkalı – Gebze arası ulaşım için kullanılan Marmaray birçok durağı da kendi içinde barındırmaktadır. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en hızlı ulaşım aracı da yine bu raylı sistem olan Marmaray’dır. Marmaray’ın duraklarının konumları ve diğer bölgelere ulaşımın nasıl olacağı konusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Peki, Yeşilyurt Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Yeşilyurt Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilyurt İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nun nerede bulunduğu ve çevresinde nelerin olduğunun merak edilmesi ulaşım konusundaki soruları da peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Yeşilyurt Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'na nasıl gidilir, kaç dakikada bir geçiyor gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yeşilyurt Marmaray Durağı

Yeşilyurt Marmaray Durağı, İstanbul Avrupa Yakasında, Bakırköy ilçesinin Yeşilköy mahallesinde yer alan TCDD'ye ait istasyondur. 1955 yılında hizmete giren Yeşilyurt İstasyonu İstanbul – Sirkeci – Pythio demiryolu üzerinde yer almaktadır. 2013 yılına kadar Sirkeci – Halkalı Banliyö trenine hizmet eden istasyon, Marmaray projesi kapsamında yapılacak çalışmalar için 2013 yılında kapatılmıştır. Yeniden inşasının ardından 2019 yılında tekrardan aktif bir istasyon haline gelmiştir. Şu an TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Halkalı – Gebze banliyö trenlerine hizmet sağlamaktadır.

Yeşilyurt Marmaray Durağı çevresinde bulunan bazı önemli noktalar şunlardır:

  • Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu
  • İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi
  • Yeşilköy Anadolu Lisesi
  • Acıbadem International Hastanesi

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Marmaray Yeşilyurt İstasyonu Nerede?

Yeşilyurt Marmaray İstasyonu, İstanbul Avrupa Yakası'nda, Bakırköy ilçesine bağlı olan Yeşilköy mahallesinde yer almaktadır.

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Yeşilyurt Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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