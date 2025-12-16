Haberler Yaşam Haberleri ‘Yıkıcı deprem İhtimali yok’
Hatay'da dün saat 12.20'de 4.2'lik deprem meydana geldi. Deprem bölgede paniğe neden olurken bir yıkım yaşanmadı. Depreme Saraykent Mahallesi'ndeki evinde yakalanan bir gencin, hızla dışarı çıkarken yere düştüğü ve sağ bacağında çatlak olduğu bildirildi. Depremin ardından SABAH'a konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Sarsıntı ana deprem sonrası süreçle bağlantılı. Kuvvetle muhtemel bir artçı sarsıntı. Bu süreç 1 yıl sürebilir. Bu lokasyon için 6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem ihtimali görmüyorum. Mevcut sarsıntıların, olağan artçı deprem aktivitesi kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.
