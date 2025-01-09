Yıkılacak binanın doğal gaz vanası çalınınca mahallede panik yaşandı

Avcılar, Merkez Mahallesi Özgüler Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak üzere boşaltılan iki binaya gece saatlerinde giren hurdacılar, doğal gaz vanasını çalmak istedi.

Vanayı kesen hurdacılar, çıkan yüksek ses ve kokunun ardından olay yerinden kaçarken aynı sokakta yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri sokağın doğal gazını kısa süreli keserek yeni vana takarken mahalleliler boşaltılan binanın etrafından güvenlik önlemi olmadığı için tepki gösterdi.

'DOĞAL GAZ KOKUSUYLA KORKUP EVLERDEN KAÇTIK'

Kentsel dönüşüm için boşaltılan evin doğal gaz vanasının çalınması sonucu büyük korku yaşadıklarını belirten mahalleli, kontrolsüz yıkımın mahalleliye felaket yaşatma tehlikesi geçirttiğini söylediler.