Yıkılan kentler ayağa kaldırıldı tarihi yapılar restore edildi

Diyarbakır, Şırnak, Sur, Cizre ve Nusaybin başta olmak üzere Güneydoğu'daki pek çok il ve ilçede teröristler tarafından açılan hendeklerle başlayan ve 793 güvenlik görevlisinin şehit olduğu olayların üzerinden 10 yıl geçti. Devlet tarafından hayata geçirilen projelerle terör ve hendeklerin izi silindi, tarihi mekânlar restore edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ yıkılan mahalleleri yeniden ayağa kaldırdı. Şehirler yeniden kuruldu, evleri yıkılanlara yeni konutlar yapıldı, tarihi yapılar Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle aslına uygun olarak restore edildi.