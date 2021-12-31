Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul’da yoğunluk yaşanıyor!

2022'ye saatler kala İstanbul'un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanırken vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tercih ettiği görüldi. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
EMİNÖNÜ
2022'ye sayılı saatler kala İstanbul'un alışveriş için vazgeçilmez noktalarında Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarını doldurduğu görüldü.
Alışveriş yapmak için Eminönü'ne gelen İlhami Aslan, "Yılbaşını evde ailemle geçireceğiz. Akşam için zeytin ve peynir aldım. " dedi.
Yılbaşı hediyesi almak için Eminönü'nü tercih eden Sevim Akyüzlü ise "Yeğenime yılbaşı hediyesi almak için Eminönü'ne geldim. Yılbaşını ailem ile evde geçireceğim. Hediye son ana kaldı ancak anca işten izin alabildik" diye konuştu.
İSTİKLAL CADDESİ VE TAKSİM MEYDANI
2021'in son gününde İstiklal Caddesi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanıçevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı
Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı. Yılbaşı gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.