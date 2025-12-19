Yılbaşına sayılı günler kala Ankara’daki bir markette alkol hırsızlığı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya'da yılbaşına sayılı günler kala bir marketin alkol reyonundan çok sayıda alkollü içeceğin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını S.A.H., E.S.S. ve İ.S. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

AYNI ARAÇLA GELİP PLANLI HAREKET ETTİLER

Şüphelilerin olay günü aynı araçla markete geldikleri, market içerisine girdikten sonra planlı bir şekilde hareket ederek alkol reyonundan aldıkları alkollü içecekleri yanlarında bulunan çantalara koydukları ve kasaya uğramadan marketten ayrıldıkları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı. Adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.