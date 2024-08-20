Tarihinde ilk kez kapılarını halka açan Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını: 1 ayda 200 bine yakın turist gezdi!

GÜNDE 7 BİN 500 KİŞİ ZİYARET ETTİ

İstanbul'un en çok merak edilen sarayı, açıldığı günden bu yana etkileyici mimarisi ve geçmişiyle günlük ortalama 7 bin 500 kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze - saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı'nda, Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Büyük Mabeyn Köşkü, görkemiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.