Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

Hatay Harbiye'de yaşayan 29 yaşındaki Rüya U.B., eşi Yusuf B.'nin işyeri açması için yıllar önce ağabey ve kardeşlerinden yüklü miktarda borç para aldı. Açtıkları işyeri iflas eden karı koca aldıkları parayı geri ödeyemeyince taraflar arasında küslük oluştu. İki aile arasındaki 6 yıllık küslük, eşinden boşanan Rüya U.B.'nin barışmak için tekrar ailesinin kapısını çalmasıyla son buldu. Birkaç hafta önce ailesiyle barışan Rüya U.B., onlardan uzak geçirdiği yılların ardından her gün düzenli olarak babaevine gelip gitmeye başladı. Rüya U.B., 8 Kasım'da eski eşiyle birlikte babası ve kardeşlerinin birlikte yaşadığı aile apartmanına gitti. Apartman bahçesindeki babasıyla buluşan Rüya U.B., kahve yapmak için evin anahtarını istedi. 63 yaşındaki kısmi felçli Ali U. cebindeki anahtarlığı çıkarıp kızına verdi. Genç kadın aldığı anahtarlıkla birlikte babasının dairesine girdi. Anahtarlıkta evdeki para kasasının anahtarının da bulunduğunu fark eden Rüya U.B. iddiaya göre kasadaki paraları poşetlere doldurup eski eşiyle birlikte evden ayrıldı. 2 gün sonra para kasasını açan baba Ali U. kasanın boşaltıldığını görünce şoka uğradı. Baba ve 6 evladı, evdeki parayı çaldığı iddiasıyla Rüya U.B. ve birlikte yaşadığı eski eşi Yusuf B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, para kasası üzerinde tespit edilen parmak izleri için kimlik eşleştirme yapılması istendi. 2 milyonluk sır hırsızlığı açığa kavuşturacak karar, buradan gelecek sonuçlarla belirlenecek.Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Ali U. "Kızımla 6 yıldır konuşmuyorduk. Birkaç hafta önce barışmaya geldi. Ailece tekrar kabul ettik. Barıştıktan sonra her gün evimize gelip gitmeye başladı. En son geldiğinde ben bahçede oturuyordum. Kahve yapmak için dairenin anahtarını istedi. Cebimdeki anahtarlığı çıkarıp uzattım. Dairenin anahtarı da evdeki para kasasının anahtarı da o anahtarlıktaydı. Yukarı çıktı, indikten sonra çok telaşlıydı. Kahveden sonra hemen gitti" dedi. Ali U. "Kasanın anahtarla açıldığı ortada. O anahtar da sadece bende ve eşimde durur. Bizden başka kimse kullanmaz. En son o gün kızıma vermiştim. 2 gün sonra da kasasın soyulduğunu fark ettim" diye konuştu.Soyulan kasada bütün aile fertlerinin parasının bulunduğunu belirten abla Seher S. "Kasa boşalmadan önce her gün eve gelen kız kardeşim, olaydan sonra bir daha gelmedi. O paranın her 1 lirasında hepimizin alın teri vardı. Bunu bir yabancı yapsa yine bu kadar canımız yanmaz. Annem babam her gün ağlıyor, canları yanıyor. Benim çocuklarımın eğitim parasıydı onlar, babamın tedavi parasıydı onlar" dedi.