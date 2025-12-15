Haberler Yaşam Haberleri Yıllarca pistlerde yarıştı şampiyonluklar kazandı, dün trafik kazasında öldü
İzmir’de yaşayan Ödemişli motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı, yıllarca pistlerde yarışarak Türkiye şampiyonlukları kazandı. Çabacı dün Bayındır ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çabacı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şampiyon motosikletçinin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza, dün akşam Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Çapacı (42) kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Çapacı, yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çabacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çabacı'nın ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

PİSTLERDE YARIŞTI, ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, yıllarca pistlerde yarışan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş'te sevilen bir isimdi.

