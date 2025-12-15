Yıllarca pistlerde yarıştı şampiyonluklar kazandı, dün trafik kazasında öldü

Kaza, dün akşam Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Çapacı (42) kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Çapacı, yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çabacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çabacı'nın ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

PİSTLERDE YARIŞTI, ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, yıllarca pistlerde yarışan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş'te sevilen bir isimdi.