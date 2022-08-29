YKS ek tercihler için binlerce aday artık resmen geri sayımda. Geçtiğimiz yıl ilk yerleştirmelerin açıklanmasının ardından 20 gün sonra başlayan ikinci tercihlerin bu yıl da benzer tarihlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hal böyle olunca da "YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS ikinci ek tercih tarihleri ile ilgili merak edilen tüm bu detaylar...