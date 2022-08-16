YKS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile üniversite 2. ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

YKS ek tercih / üniversite 2. Tercih işlemlerini bekleyen adaylar ÖSYM duyuruları üzerinde yoğunlaştı. Üniversite boş kontenjanlarından yararlanmak isteyen adaylar, son dakika açıklanan YKS tercih sonuçları sonrası 2. Tercih sürecine başvuracak. ÖSYM AİS üzerinden YKS ek tercih kılavuzu adımlarını tamamlayacak adaylar kontenjanların duyurulmasını bekliyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte? İşte, üniversite ek yerleştirme dönemi…
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
15 Ağustos 2022 tarihinde duyurulan üniversite tercih sonuçları için sorgulamalar başladı. Adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden giriş yaparak sonuçlara ulaşabiliyor:
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor. Kayıtlar sonrası boş kontenjanlar beklenecek.
Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle:
EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.