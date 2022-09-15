Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS
Giriş Tarihi: 15.9.2022 07:02 Son Güncelleme: 15.9.2022 07:18

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

YKS ek tercih ne zaman açıklanacak sorusu, üniversite kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler tarafından sıkça soruluyor. YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için can atan öğrenciler, bir süre daha beklemek zorunda. ÖSYM AİS ekranı üzerinden YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı sorusu cevap buluyor. Bunun yanında, YKS ek tercih ödeme tarihleri bitmiş bulunmakta. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için sürekli araştırma yapan öğrencilerin çok az bir süre daha sabretmesi gerekiyor. Birçok öğrenci, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 araştırmasını yapıyor. ÖSYM ise YKS ek tercih kayıt tarihleri hakkında bilgiler paylaştı. Peki, ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?

YKS ek yerleştirme kayıtları belli oldu. YKS ek tercih kayıtları, 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

YKS ek tercihleri 13 Eylül 2022 tarihinde bitti.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS
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