YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için sürekli araştırma yapan öğrencilerin çok az bir süre daha sabretmesi gerekiyor. Birçok öğrenci, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 araştırmasını yapıyor. ÖSYM ise YKS ek tercih kayıt tarihleri hakkında bilgiler paylaştı. Peki, ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...