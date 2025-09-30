YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ek yerleştirme sürecinde son gün!

YKS ek tercih maratonunda bugün son gün. ÖSYM tarafından açılan ek yerleştirme takvimi kapsamında adaylar, boş kalan kontenjanlar için tercihlerini yaptı. Ancak ek tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte şimdi gündemde "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu var. Üniversite hayali kuran binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin sonuçlara dair açıklamayı tercihlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yapması bekleniyor.
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2025 YKS ek tercihler için son gün 30 Eylül 2025 oldu. Adayların tercihlerini gece saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Bu saatten sonra sistem kapanacak ve yeni bir tercih işlemi yapılamayacak. Bugün tercihini yapmayan adaylar, ek yerleştirme şansını kaybedecek.
2025 YKS ek tercih işlemleri 30 Eylül 2025 gece yarısı itibarıyla sona eriyor. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarını genellikle tercihlerin tamamlanmasından sonraki 1–2 hafta içerisinde açıklıyor. Bu nedenle sonuçların Ekim ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak ek yerleştirme sonuçlarını görebilecek. Yerleşen adaylar, üniversite kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya ilgili üniversitelere şahsen başvurarak gerçekleştirecek.