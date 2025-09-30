YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır? 2025 YKS ek yerleştirme tercihlerinde son gün!

YKS ek tercih maratonunda bugün son gün. ÖSYM tarafından açılan ek yerleştirme takvimi kapsamında adaylar, boş kalan kontenjanlar için tercihlerini yaptı. Ancak ek tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte şimdi gündemde "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu var. Üniversite hayali kuran binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin sonuçlara dair açıklamayı tercihlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yapması bekleniyor.