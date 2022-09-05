YKS ek tercihler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS ek tercih tarihleri, YÖK tarafından yapılan açıklama ile netleşti. İlk tercih sürecinde hiçbir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, belirtilen tarihlerde ikinci kez tercih yapacak. Üniversite boş kontenjanları ve taban puanları ise YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu noktada gözler YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih ücreti ne kadar? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…