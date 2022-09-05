YKS ek tercihler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS ek tercih tarihleri, YÖK tarafından yapılan açıklama ile netleşti. İlk tercih sürecinde hiçbir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, belirtilen tarihlerde ikinci kez tercih yapacak. Üniversite boş kontenjanları ve taban puanları ise YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu noktada gözler YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih ücreti ne kadar? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…
"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;
2022 YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti, 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Adaylar, yayınlandığı takdirde YKS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.