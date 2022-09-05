Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:28

YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurulu YÖK, merakla beklenen YKS ek tercih tarihlerini açıkladı. Böylece ‘’YKS ek tercihler ne zaman başlıyor ve bitiyor?’’ soruları yanıt buldu. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce üniversite adayı, belirtilen tarihlerde 2. tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada YKS boş kontenjanları ve taban puanları bilgisini içeren YKS ek tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercihler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS ek tercih tarihleri, YÖK tarafından yapılan açıklama ile netleşti. İlk tercih sürecinde hiçbir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, belirtilen tarihlerde ikinci kez tercih yapacak. Üniversite boş kontenjanları ve taban puanları ise YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu noktada gözler YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih ücreti ne kadar? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

2022 YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti, 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Adaylar, yayınlandığı takdirde YKS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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