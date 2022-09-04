YKS ek tercih tarihleri ve 2. Tercih kılavuzu: ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman, üniversite boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

YKS ek tercihler için sona yaklaşıldı. Üniversitelerin boş kontenjanlarını YÖK'e ve ÖSYM'ye bildirmesinin ardından kurumlar, adaylara "YKS ek tercihler başladı" duyurusunda bulunacak. Üniversite ek tercihlerin alınması sürecinde adaylara YKS 2. Tercih kılavuzu yardımcı olacak. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman, üniversite boş kontenjanlar ne zaman belli olacak? İşte YKS 2. ek tercih tarihleri ve konunun detayları!
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üniversite 2. Tercih işlemleri henüz başlamadı. Sürecin ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile adayların erişimine sunulması bekleniyor.
YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar listesinin yayınlanmasının ardından 2. Tercih dönemi başlayacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2. yerleştirme işlemlerine dair yayımlanacak kılavuz henüz adaylar ile paylaşılmadı. Kılavuz içinde üniversitelerin boş kontenjan bilgisi yer alması bekleniyor. Genel kılavuz için:
ÜNİVERSİTE 2. EK YERLEŞTİRME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.