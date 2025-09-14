YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek yerleştirme işlemleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2025 YKS kayıt döneminin tamamlanmasının ardından üniversitelerde dolmayan kontenjanlar için ek tercih hakkı verilecek. Adaylar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki, YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı, üniversite boş kontenjan listesi yayınlandı mı? İşte detaylar.
2025-YKS ek tercih süreci için adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ek yerleştirme kılavuzu ve takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde ek tercih başvurularının başladığı biliniyor. Bu nedenle adayların yakın zamanda kılavuzun erişime açılmasını beklemesi gerekiyor.
2025-YKS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Mazeretli kayıtların sona ermesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih süreci ise 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.