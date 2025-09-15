YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? Gözler ÖSYM’de!

2025-YKS ek yerleştirme işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte boş kalan kontenjanlar adayların gündeminde yer aldı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite programlarının taban puanları ve boş kontenjan listesi, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile açıklanacak. Peki, YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar…
2025-YKS ek tercih süreci için adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ek yerleştirme kılavuzu ve takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde ek tercih başvurularının başladığı biliniyor. Bu nedenle adayların yakın zamanda kılavuzun erişime açılmasını beklemesi gerekiyor.
2025-YKS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Mazeretli kayıtların sona ermesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih süreci ise 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.