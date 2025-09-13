YKS EK TERCİH NE ZAMAN? 2025 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu, 2. yerleştirme dönemi bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından üniversite tercihleri yapıldı. Ancak bazı adaylar yerleştirmede istediği bölümü kazanamadı. Bu noktada devreye YKS ek tercih süreci giriyor. Adayların merakla beklediği "YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?" sorularına dair gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.