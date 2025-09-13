YKS EK TERCİH NE ZAMAN? 2025 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu, 2. yerleştirme dönemi bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından üniversite tercihleri yapıldı. Ancak bazı adaylar yerleştirmede istediği bölümü kazanamadı. Bu noktada devreye YKS ek tercih süreci giriyor. Adayların merakla beklediği "YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?" sorularına dair gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.
Şu an için ÖSYM'den resmi bir takvim açıklaması yapılmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında YKS ek tercih sürecinin Eylül ayının ikinci yarısında başlaması öngörülüyor. Adaylar bu süreçte, ek yerleştirme takvimine göre belirlenen tarihlerde tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak tercihlerini sıralayacak. YKS ek yerleştirme işlemlerinde şu adımlara dikkat edilecek:
Ek tercihlerde sadece boş kalan kontenjanlara başvuru yapılabilecek.
Tercih hakkı sınırlı olacağı için adayların sıralamalarını dikkatli yapmaları önemli.
Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri kısa sürede tamamlanacak.
ÖSYM'nin resmi duyuruları mutlaka takip edilmeli.