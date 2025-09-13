Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH NE ZAMAN? 2025 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu, 2. yerleştirme dönemi bekleniyor!
2025 YKS ek tercihler için heyecan giderek artıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ve takvimi milyonlarca adayın yakın takibinde. İlk yerleştirmede istediği üniversiteye giremeyen adaylar “YKS ek tercih ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?” sorularına yanıt arıyor. Üniversite ek yerleştirme süreciyle birlikte boş kalan kontenjanlar için ikinci bir şans doğacak. Peki 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, başvurular nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından üniversite tercihleri yapıldı. Ancak bazı adaylar yerleştirmede istediği bölümü kazanamadı. Bu noktada devreye YKS ek tercih süreci giriyor. Adayların merakla beklediği "YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?" sorularına dair gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şu an için ÖSYM'den resmi bir takvim açıklaması yapılmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında YKS ek tercih sürecinin Eylül ayının ikinci yarısında başlaması öngörülüyor. Adaylar bu süreçte, ek yerleştirme takvimine göre belirlenen tarihlerde tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, ek tercih başvurularının başlamasıyla birlikte 2025 YKS ek tercih kılavuzunu resmi olarak erişime açacak. Kılavuzda boş kontenjanlar, taban puanlar ve tercih koşulları yer alacak. Adaylar, tercihlerini yaparken bu kılavuzu dikkatle incelemeli.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak tercihlerini sıralayacak. YKS ek yerleştirme işlemlerinde şu adımlara dikkat edilecek:

Ek tercihlerde sadece boş kalan kontenjanlara başvuru yapılabilecek.

Tercih hakkı sınırlı olacağı için adayların sıralamalarını dikkatli yapmaları önemli.

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri kısa sürede tamamlanacak.

ÖSYM'nin resmi duyuruları mutlaka takip edilmeli.

