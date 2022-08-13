YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite ikinci tercih / YKS ek yerleştirme nedir, nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçları ardından 2. Tercih işlemlerini değerlendirmek isteyen adaylar üniversite ek yerleştirme kılavuzu arayışına çıktı. Hedefledikleri bölüm ve üniversitelere ilk adımda ulaşamayan adaylar yeniden kalan kontenjanlar üzerinden YKS ek tercih hakkı değerlendirecekler. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, YKS ek tercih kılavuzu…
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında üniversite 2. tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.
Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle:
EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.