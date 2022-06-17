Haberler Yaşam Haberleri YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:31 Son Güncelleme: 17.6.2022 09:31

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan üniversite sınavına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi hayalini kurduğu üniversiteye adım atabilmek için bu hafta sonu üç oturumda düzenlenecek olan testlerde ter dökecek. Sınav esnasında adayların yanlarında sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekirken öte yandan bazı konular da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Örneğin; “YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?” sorularının yanıtlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden sorgulamalarına şimdiden başladılar. Konu ile ilgili ise resmi açıklamalar ise belediyelerden geldi.

"YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu milyonlarca kişi üniversite sınavına katılım gösterecek. Sınav binalarına ulaşımın sağlanabilmesi nedeniyle toplu taşıma kullanacak olanlar için belediyelerden resmi açıklamalar yapıldı. Peki; YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

18-19 HAZİRAN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

YKS SINAV GÜNÜ 18-19 HAZİRAN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü bu yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

EGO Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

18 HAZİRAN CUMARTESİ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

18 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
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