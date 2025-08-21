Haberler Yaşam Haberleri YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 21.8.2025 07:18

YKS 2025 tercih dönemi sona erdi ve gözler ÖSYM tarafından açıklanacak üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca aday, “YKS tercih sonuçları açıklandı mı, sonuçlar bugün belli olur mu?” sorularını araştırıyor. ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre tercihlerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Üniversite hayali kuran adayların heyecanla beklediği YKS 2025 tercih süreci tamamlandı. Şimdi ise tercihlerin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı gündemde. ÖSYM, tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi takvimde henüz yer almıyor. Gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Peki, YKS 2025 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi YKS tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açacak. Geçmiş yıllara bakıldığında tercih sonuçlarının genellikle ağustos ayının son haftasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da 2025 YKS tercih sonuçlarının aynı takvime yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak açıklandı. Bu nedenle 2025 yılında da sonuçların Ağustos ayının son haftasında yani en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Öncelikle elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak, ardından kazanan adaylar belirlenen tarihlerde üniversitelerine giderek kesin kayıtlarını tamamlayabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak.

