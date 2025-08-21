YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile sorgulanıyor!

Üniversite hayali kuran adayların heyecanla beklediği YKS 2025 tercih süreci tamamlandı. Şimdi ise tercihlerin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı gündemde. ÖSYM, tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi takvimde henüz yer almıyor. Gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Peki, YKS 2025 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM, her yıl olduğu gibi YKS tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açacak. Geçmiş yıllara bakıldığında tercih sonuçlarının genellikle ağustos ayının son haftasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da 2025 YKS tercih sonuçlarının aynı takvime yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.
Üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak açıklandı. Bu nedenle 2025 yılında da sonuçların Ağustos ayının son haftasında yani en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.
ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Öncelikle elektronik kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak, ardından kazanan adaylar belirlenen tarihlerde üniversitelerine giderek kesin kayıtlarını tamamlayabilecek.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak.