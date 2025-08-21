YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr ile sorgulanıyor!

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her yıl olduğu gibi YKS tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açacak. Geçmiş yıllara bakıldığında tercih sonuçlarının genellikle ağustos ayının son haftasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da 2025 YKS tercih sonuçlarının aynı takvime yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Üniversite kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak açıklandı. Bu nedenle 2025 yılında da sonuçların Ağustos ayının son haftasında yani en geç 25-29 Ağustos tarihlerinde erişime açılması öngörülüyor.