YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile YKS tercihlerinde son tarih!

2025-YKS sınav maratonu sona erdi, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte sırada en kritik aşama olan YKS yerleştirme sonuçları var. Hayalini kurdukları üniversitelere girmek için aylarca emek veren adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM tarafından alınan tercih başvurularının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercihlerde son gün: