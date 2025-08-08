YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile YKS tercihlerinde son tarih!

2025-YKS sınav maratonu sona erdi, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte sırada en kritik aşama olan YKS yerleştirme sonuçları var. Hayalini kurdukları üniversitelere girmek için aylarca emek veren adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM tarafından alınan tercih başvurularının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercihlerde son gün:
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci, tercih adımında. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz resmi bir tarih vermedi. Ancak önceki yılların açıklanma takvimine bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.
Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.