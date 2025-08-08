Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile YKS tercihlerinde son tarih!
Giriş Tarihi: 8.8.2025 14:25

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday tercih sürecinin tamamlanmasını bekliyor. 2025-YKS kapsamında yapılan tercih işlemleri devam ediyor. Listelerini hazırlayanlar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak olan yerleştirme sonuçları adayın hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini gösterecek. Kimi adaylar yerleştirme sonuçlarıyla doğrudan üniversiteye adım atacak, kimileri ise ek tercih dönemini bekleyecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son tarih nedir?

2025-YKS sınav maratonu sona erdi, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte sırada en kritik aşama olan YKS yerleştirme sonuçları var. Hayalini kurdukları üniversitelere girmek için aylarca emek veren adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM tarafından alınan tercih başvurularının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercihlerde son gün:

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci, tercih adımında. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor:

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz resmi bir tarih vermedi. Ancak önceki yılların açıklanma takvimine bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.

