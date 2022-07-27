YKS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite tercihleri ne zaman belli olur?

YKS tercih sonuçları tarihi için gözler ÖSYM'de! Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçların ardından tercih kılavuzu ile birlikte bugün işlemlerine başlayacak aday öğrenciler soruyor: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? Yaklaşık iki hafta sürecek tercihlerin ardından sıra sonuç adımında olacak. Peki, 2022 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar…
YKS TERCİHLERİ BUGÜN BAŞLIYOR!
YKS 2022 tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu.
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü (bugün) başlayacak ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.
Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
2022 YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz senelerde yaklaşık iki hafta süren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları da tercihlerin bitiminden iki hafta sonra açıklanmıştı.
Buna göre YKS üniversite tercih sonuçlarının 19 Ağustos gibi duyurulması bekleniyor.
2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.
2022 üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde olacak.