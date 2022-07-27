YKS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? ÖSYM ile 2022 YKS üniversite tercihleri ne zaman belli olur?

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz senelerde yaklaşık iki hafta süren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları da tercihlerin bitiminden iki hafta sonra açıklanmıştı.

Buna göre YKS üniversite tercih sonuçlarının 19 Ağustos gibi duyurulması bekleniyor.