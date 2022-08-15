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Giriş Tarihi: 15.8.2022 13:48

YKS’de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi? ÖSYM yanıtladı: Tercih yapanların OBP puanı...

Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların aklında bazı sorular belirdi. Bunlardan biri de “YKS’de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi?” sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM’den konuyla ilgili açıklama geldi. Böylece YKS ek tercih yapacak adaylar detaylara erişmiş oldu. Peki, Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? İşte o sorunun yanıtı...

YKS’de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi? ÖSYM yanıtladı: Tercih yapanların OBP puanı...

YKS ek tercih dönemi öncesi binlerce aday "YKS'de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Tercihlerini yapan ancak herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2. Tercihleri yaparken puanlarının düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin olarak ise ÖSYM yaptığı açıklamada detayları paylaştı. Peki, YKS'de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi? İşte merak edilenler...

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?

Puan kaybı yaşanmayan durumlar;

  • Herhangi bir biçimde tercih ettiğiniz bölüme yerleşemezseniz okul puanınız düşmez
  • Sınavsız hakkınızı kullanarak sınava girdiniz ön lisans veya lisans bölümü kazandınız ancak kayıt yaptırmadıysanız bu durumda puan kaybı yaşanmaz çünkü yedek olarak belirlenen aday kayıt yaptırır kontenjan ölmez,
  • Ek yerleştirmelerde tercih yaptığınız ve yerleşemediğiniz için puanınız kesilmez

ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür

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YKS’de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi? ÖSYM yanıtladı: Tercih yapanların OBP puanı...
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