YKS’de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi? ÖSYM yanıtladı: Tercih yapanların OBP puanı...

YKS ek tercih dönemi öncesi binlerce aday "YKS'de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Tercihlerini yapan ancak herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2. Tercihleri yaparken puanlarının düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin olarak ise ÖSYM yaptığı açıklamada detayları paylaştı. Peki, YKS'de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi? İşte merak edilenler...
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?
Puan kaybı yaşanmayan durumlar;
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür