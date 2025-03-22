Haberler Yaşam Haberleri Yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Funda hemşireye duygusal veda
Giriş Tarihi: 22.3.2025 19:01 Son Güncelleme: 22.3.2025 19:20

Yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Funda hemşireye duygusal veda

Ankara’da özel bir hastanede kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ve operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki hemşire Funda Kantekin Velioğlu’nun vefatı, sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve bir çocuk annesi olan Velioğlu için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde veda töreni düzenlendi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Funda hemşireye duygusal veda

Uzun yıllar boyunca sağlık sektörüne hizmet eden Funda Kantekin Velioğlu için düzenlenen törene hastane yöneticileri, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende meslektaşları, merhumenin özverili ve fedakâr çalışmalarıyla herkesin sevgisini kazandığını dile getirerek, onun sağlık camiası için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan mesai arkadaşları, Velioğlu'nun her zaman güler yüzlü ve yardımsever biri olduğunu vurguladı. Hastane önünde yapılan vedada, sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamazken, merhume için dualar edildi.

CENAZE NOKTA CAMİİ'NDEN KALDIRILDI

Hastanedeki veda töreninin ardından merhumenin cenazesi, Kırıkkale Nokta Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına ailesinin yanı sıra sağlık camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanan Funda Kantekin Velioğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, Velioğlu ailesine taziyeler iletildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Funda hemşireye duygusal veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz