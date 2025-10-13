Yoğun bakımdaki ölümde kan donduran iddialar! ’Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi’

Kan donduran olay, Gaziantep'te bulunan Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

5. DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili hastane yetkililerinin yargılandığı davanın 5. duruşması bugün görüldü. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, maktul aile, maktul aile avukatları ve hastane yetkilileri avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen 3 yıl önce Bossan Hastanesi'nde hasta bakımcı olarak çalışan Sebihat Ö., olay gecesi yaşananları anlattı.