Yoğun bakımlı ameliyathaneli portatif hastane

Depreminvurduğu Hatay'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından yaptırılıp Sağlık Bakanlığı'na devredilen "Hatay 40 Yataklı Sahra Hastanesi" hastalara hizmet veriyor. Toplamda 29 konteynerden oluşan sahra hastanesinde, 10 yataklı yoğun bakım ünitesinin yanı sıra acil servis ve dört poliklinik odası bulunuyor. Hastanenin başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez, "Çadır hastanelerden sonra dört dörtlük bir tesis oldu. Laboratuvar ve ameliyathane şartları mükemmel" dedi. 40 gün gibi kısa sürede kurulan sahra hastanesi istenildiği zaman portatif olarak sökülüp başka bir yere kurulabilme özelliğine de sahip. Ameliyathanedeki masa, çift masaya dönüştürülebiliyor. Ayrıca morg, merkezi gaz sistemi, çağrı sistemi, hemşire çağrı sistemi gibi normal bir hastanede bulunan her şeye sahip. Bölmeler eklenip çoğaltılabilir. AA